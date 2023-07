Anzio. M5S: Mercatini senza bando pubblico, ancora nessuna regola

Ancora un’estate senza regole. “I mercatini artigianali sono una attrattiva turistica, specie se di qualità.

Era il 2020 quando sottoponemmo all’attenzione della giunta De Angelis e del Consiglio Comunale la necessità di dare finalmente regola e procedure trasparenti per i mercatini artigianali. O meglio dell’unico mercatino facente capo sempre alla stessa associazione a cui viene concesso da moltissimi anni lo spazio pubblico, in totale assenza di bando pubblico, requisiti e criteri di assegnazione trasparenti.

Avevamo chiesto che si redigesse un regolamento che individuasse aree apposite, numero dei posti, un calendario, criteri e requisiti per l’assegnazione, ma soprattutto un avviso pubblico rivolto a tutti i cittadini, associazioni e privati, che volessero esporre le loro creazioni artigianali di hobbistica e vendita occasionale, magari con un occhio rivolto in particolare ai giovani.

La mozione trovò il favore del Consiglio e si finì a discutere il tutto in commissione attività produttive per poi approdare a un nulla di fatto.

Ancora oggi chi volesse partecipare a un mercatino si deve rivolgere, associarsi e pagare lo stallo, all’unica associazione che ottiene i permessi.

Per questo già a Aprile scorso avevamo sollecitato con PEC la Commissione Straordinaria a intervenire in questo senso ma purtroppo l’estate è iniziata e niente è cambiato.

Anche questo sarebbe un segnale di discontinuità con i metodi sempre attuati dall’amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose.

Discontinuità che al momento non si percepisce così forte”.

M5S Anzio