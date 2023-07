Anzio. PD: “Una comunita’, un percorso” assemblea con Eleonora Mattia

“Una comunita’, un percorso”. Con la partecipazione della Consigliera Regionale Eleonora Mattia abbiamo fatto il primo passo per tener fede ad un impegno preso con gli elettori delle primarie, fare in modo che il Circolo del Partito Democratico di Anzio torni ad essere luogo di confronto plurale ed inclusivo. Siamo di fronte ad una emergenza senza precedenti, un territorio fortemente compromesso dalla presenza delle mafie, una destra che tenta vergognosamente di negare quanto sta accadendo nelle nostre città. È arrivato il tempo per il Partito Democratico di unire tutte le sue forze ed assumere il ruolo che gli compete : essere un traino per quella parte di Città che non si rassegna al degrado politico, sociale e culturale cui siamo sprofondati. È questa la direzione cui deve andare il lavoro iniziato oggi.

Maria Cupelli assemblea regionale Partito Democratico