Aprilia. Rete Cittadini: il Sindaco faccia qualcosa per le emissioni odorigene degli impianti rifiuti

“Apprendiamo oggi della seconda autorizzazione in pochi giorni ad interessare il nostro territorio, la prima alla MTS arrivata dalla Regione Lazio per un impianto che tratterà quasi mezzo milione di tonnellate di rifiuti l’anno, l’altra alla riconversione di un impianto a biogas in biometano giunta dalla Provincia di Latina.

Entrambe, tra le varie altre criticità, sono accomunate da quella sulle emissioni odorigene, vecchio problema mai risolto, per il quale la Rete dei Cittadini attraverso i Consiglieri Comunali Casari e Pistolesi presentarono in Consiglio Comunale una mozione per regolamentare le emissioni odorigene e l’allora Assessora Alessandra Lombardi fece lunghe battaglie per ottenere una legge regionale che normasse tali emissioni e quindi rendesse possibili ed efficaci i relativi controlli. Vogliamo essere costruttivi e chiediamo a gran voce all’attuale Sindaco e Giunta di attivarsi con i propri referenti politici di rango superiore, attraverso la tanto decantata filiera di governo, affinché l’agognata legge sulle emissioni odorigene veda finalmente la luce in modo da avere uno strumento efficace affinché partano serrati controlli a tutte le aziende impattanti presenti sul nostro territorio.

Quando e se ciò accadrà, saremo i primi a gioirne come cittadini e come primi promotori del tavolo tecnico il cui lavoro giace nel cassetto di qualche scrivania, probabilmente ormai da rivedere, ma pur sempre un ottimo punto di partenza”.

La Rete dei Cittadini per Aprilia