Nel sondaggio Dire-Tecné: crescono FdI e M5s, in calo il Pd

La presidente del Consiglio ancora in ascesa

Crescono Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle, in calo il Partito democratico. Stabili Forza Italia e Lega. È quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 21 e il 22 settembre 2023 su tutto il territoriale nazionale. Il borsino dei partiti al momento vede Fdi in testa col 28,4% (+0,2% rispetto a 7 giorni fa), seguito dal Pd a 19,4 (-0,4%). Sale ancora il M5S (+0,3%), ora al 16,4%. Quindi FI 10,1%, Lega 9%, Azione 3,7% (-0,1%), Verdi-Sinistra 3,4% (-0,1%), +Europa 2,4% (-0,1%), IV 2,3% (+0,1%), altri 4,9% (+0,1%).

Torna a salire la fiducia degli italiani nella premier Giorgia Meloni, che questa settimana registra un +0,2% rispetto a sette giorni fa, toccando quota 47,5% di consensi. In calo, invece, la percentuale di coloro che non hanno fiducia nella premier 47,2% (-0,1%). Scende al 5,3% (-0,1%) la fetta di coloro che non hanno ancora un’opinione.