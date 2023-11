La scuola superiore ad Ardea “Una Maschera Politica”

I reali programmi del Buon Governo 5 Stelle, passati per progetti amministrativi di oggi.

“Nel mondo politico di Ardea, da tempo, si assiste a un fenomeno particolare: il “mascheramento dei fatti”. È da qui che muove la vera domanda: perché dovrebbe interessarci il racconto della scuola secondaria ad Ardea?

Sicuramente per rispondere al quesito, bisognerebbe fare una premessa, che riguarda il modo con cui ci arrivano le notizie e come poi diventino realtà, pure se nessuno le ha mai verificate, né amministrativamente né, tantomeno, analizzate nel dettaglio politico.

Nelle circostanze attuali, spesso, le opinioni arrivano a trasformarsi in fatti, e i fatti diventano spesso “false propagande politiche”, e c’è chi come il Movimento 5 Stelle di Ardea (nonostante abbia agito per il bene comune), debba anche tacere di fronte alla carenza di attenzione, vissuta così opprimente da parte dei cittadini che, alla fin fine, dicono: “Chi se ne frega di chi sia la responsabilità di aver fatto, purché ci sia un esito!”. Fin qui nulla di nuovo e si potrebbe pure capire!

In un clima, però, dove lo scontro ideologico è ormai il centro dell’attenzione, lo scoramento di leggere solo in termini polemici, deformando e ribaltando la realtà degli interventi costruiti nel tempo, merita un sussulto di dignità e qualche chiarimento politico e amministrativo. Anche perché, nella coscienza collettiva, poi, si radicano “fatti e procedure” che non sono mai stati tali.

Andiamo, quindi, ad analizzare la vicenda riguardante la scuola secondaria superiore.

Con l’appetito di sempre, con le più strategiche dimostrazioni di forza nel concretizzare obiettivi a lungo desiderati, l’amministrazione Cremonini si misura con la questione “Scuola secondaria”, di cui già si era detto (ricordate le ‘Tante parole, pochi fatti: i cittadini chiedono un confronto sull’Istruzione Secondaria Superiore… che non c’è!?

Tutti sono a conoscenza che migliaia dei nostri giovani girano, alla ventura, per i comuni limitrofi, cercando un’alternativa adeguata alla carenza nel comune di residenza.

La Provincia, che esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla

legislazione statale e regionale, connessi all’Istruzione Secondaria Superiore ed alla

Formazione Professionale, si è messa -ormai da tempo- sulla strada di un intervento che aspetta solo di vedere luce.

Peccato che, a parte l’annuncio della Provincia, Ente effettivamente detentore del progetto, si sia levato -a mezzo stampa- un coro di voci di paladini della scuola, arditi difensori dell’istruzione e della cultura ardeatina, i quali invocano a gran voce il miracolo, a dir poco sensazionale, di un progetto e di un’attività esecutiva costruita nel giro di un anno, lasciando ad intendere che siamo arrivati a questo punto senza alcun precedente amministrativo, omettendo, soprattutto, le attività di Città Metropolitana, svolte a riguardo, non solo con l’Amministrazione comunale targata 5 Stelle (assessore dott.ssa Sonia Modica), ma sotto la guida pentastellata proprio di Città Metropolitana, nella figura della

dott.ssa Teresa Zotta, a cui va attribuito l’avvio delle attività di progettazione.

L’assessore dott.ssa Sonia Modica aveva lavorato (di comune accordo con la vice sindaca di Città Metropolitana Zotta), per l’avvio delle attività di progettazione di un edificio scolastico di secondaria superiore sul terreno di proprietà di Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia), collocato nelle immediate vicinanze dell’Aula consiliare, come sito adatto alla realizzazione del pertinente istituto. Quindi, nel luglio 2021, l’allora vice sindaca di Città Metropolitana di Roma Capitale indicava un intervento per 15 aule, palestra e servizi connessi, con l’intenzione di mandare in gara il tutto entro la fine dell’anno.

Caduta l’Amministrazione Movimento 5 Stelle, come spesso accade, la drammatica necessità per la nostra città di una scuola di secondo grado è tornata -fino ad oggi-nell’oblio.

C’era stato solo un timido tentativo esplorativo ad Ardea da parte del Ministro

dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, da cui ci si aspettava un accenno a riguardo, in occasione di un convegno che, invece, si è rivelato, all’inizio dell’Amministrazione Cremonini, solo occasione per una ‘passerella’ di politici, vecchi e di nuova generazione. Del resto nel ‘Programma Elettorale della Coalizione di Centro-Destra’ non veniva mai menzionata la parola ‘SCUOLA’, e avevamo atteso pazientemente otto

mesi, nella speranza che, seppur grave, fosse da registrare come dimenticanza redazionale.

Ma niente… i fatti sono stati altri: il Ministro, la passerella e tutto il suo cerimoniale.

Parole tante, fatti pochi se non del tutto inesistenti. Come il richiamo dell’assessore Quartuccio, nell’ultimo consiglio, a finanziamenti per palestre e sistemazioni di scuole con fondi destinati in copertura finanziaria già nel Piano triennale delle Opere pubbliche

votato il 27 gennaio 2022 dall’Amministrazione 5 Stelle, in cui erano già previste le pianificazioni dei lavori pubblici poi sbandierati da questa amministrazione come propri

(si vedano le infrastrutture per Pian di Frasso e via Strampelli o proprio la Palestra in via Tanaro decantata dall’assessore Quartuccio).

Per questo motivo Noi del gruppo Movimento 5 Stelle di Ardea, in collaborazione con comitati e portatori d’interesse locali, abbiamo avviato un percorso di confronto con l’attuale Vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale che, tra l’altro, possiede

anche deleghe per il PNRR, al fine di riuscire a smuovere l’interesse per i nostri ragazzi ma anche per quelli dei Comuni limitrofi, che troveranno sempre maggiori difficoltà per l’accesso ad istituti già saturi.

La dott.ssa Modica, a cui sono noti i passaggi procedurali in merito al progetto di Secondaria, quale ex titolare dal luglio 2020 della delega ai Servizi educativi e scolastici, si è recata, il 15 aprile di questo 2023, insieme all’esponente PD ardeatina Maria Ravastini, presso lo studio del Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna, attuale Vice Sindaco di Città

Metropolitana, per sincerarsi dell’avanzamento del procedimento. Coadiuvato dal dirigente tecnico, il dott. Sanna ha rimarcato come il progetto ‘Secondaria ad Ardea’ sia ormai in fase esecutiva, con finanziamenti per il giubileo, destinati ad una struttura

modulare, utilizzabile proprio per il complesso di scuola secondaria superiore proposto già dal 2020.

Nel mentre, tutte le menzioni relative all’ampliamento degli spazi presso il ‘Selva dei Pini’ e relativa logistica di trasporto, sono una replica di quanto già messo in atto nel passato, per accogliere la popolazione scolastica in esubero.

In attesa che il progetto “Secondaria ad Ardea”, avviato e approvato grazie all’opera dell’Amministrazione 5 Stelle, sia portato a termine, è bene ricordare i fatti, senza falsi annunci promozionali. Un iter istruttorio avviato, in democrazia dal basso, coinvolgendo cittadini e Comitati civici, condividendo la partecipazione rappresentativa anche col gruppo politico di ‘Ardea Domani’ (presenti Luca Vita e Nico Martinelli): un impegno nato e guidato ad opera del Movimento 5 stelle di Ardea.

Questa è verità politica – amministrativa.

Così opera il Movimento 5 Stelle.

Per il bene del territorio, per i diritti dei cittadini.

Sonia Modica