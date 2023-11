Dimissioni. Aprilia Civica ringrazia il consigliere Di Marcantonio “fondare della svolta civica”

Aprilia civica comunica che in queste ore il consigliere comunale Bruno Di Marcantonio ha protocollato le dimissioni dalla carica politica in seno alla massima assise comunale.

Per motivi ascrivibili alla sfera personale, il consigliere comunale Di Marcantonio lascia l’incarico in Consiglio comunale ottenuto nella lista Aprilia domani all’interno della coalizione Aprilia civica.

L’intero gruppo civico ringrazia il collega e amico Bruno Di Marcantonio per l’impegno profuso in questi anni al fianco dei cittadini di Aprilia e per quello di questi primi mesi di nuova consiliatura che ci vede onorare la rappresentanza politica tra i banchi dell’opposizione. Di Marcantonio, ricordiamo, è stato uno dei fondatori e protagonisti della svolta civica avvenuta in città negli scorsi anni. Una rivoluzione politica che salvò la nostra città dal baratro sociale e finanziario nel quale le note segreterie di partito, cittadine e provinciali, l’avevano portata. Una rivoluzione che pose le basi per un risanamento della cosa pubblica che seppe garantire un futuro politico amministrativo alla nostra città.

Cogliamo in questa sede l’occasione per i migliori auguri al consigliere uscente Di Marcantonio che continuerà nel suo impegno politico fuori dalla sede comunale di piazza Roma.

Nel contempo facciamo i migliori auguri all’ex assessore alle Attività produttive Alessandro D’Alessandro per il nuovo incarico. D’Alessandro raccoglierà il testimone in Consiglio comunale per la lista Aprilia Domani.