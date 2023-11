Nettuno. La segretaria del PD Carla Giardiello: “Disponibile al confronto e al dibattito interno al partito nel merito, oltre che nel metodo”

È stato reso pubblico un documento nel quale alcuni iscritti al Partito Democratico di Nettuno, per lo più neo iscritti provenienti dal comune di Anzio, chiedono al segretario provinciale del PD Rocco Maugliani e al Segretario Regionale Daniele Leodori, la convocazione di un’assemblea degli iscritti che ha all’ordine del giorno la mozione di sfiducia nei confronti della sottoscritta come segretaria del circolo di Nettuno.

Viviamo in un paese democratico dove, per fortuna, è ancora legittimo sfiduciare un dirigente di partito perseguendo il giusto iter burocratico. E lungi da me non essere disponibile al confronto e al dibattito nel merito, oltre che nel metodo.

Proprio riguardo al metodo, vorrei precisare che, come da regolamento, i segretari vengono sfiduciati dal direttivo quale organo competente. Inoltre è buona regola, direi indispensabile per un partito che vuole operare nel rispetto dei criteri minimi di trasparenza, che una tale richiesta sia firmata di pugno dai promotori o quantomeno da colui o colei che la presenta. Un Elemento di trasparenza ancora più indispensabile se consideriamo che il Pd a Nettuno si trova ad operare in un territorio difficile, dove l’amministrazione è stata commissariata per infiltrazioni mafiose e dove pertanto tutti, nessuno escluso, siamo chiamati a dare in prima persona il buon esempio – sia nel metodo che nel merito – in termini di trasparenza, lealtà e legalità, se vogliamo davvero contribuire alla rinascita sociale, culturale ed economica della città.

Ricordo che proprio in questi giorni stiamo organizzando un evento assieme al Patto Per Nettuno, in coordinamento con le associazioni e tutti gli attori della società civile, proprio per favorire la bonifica e la rinascita della comunità locale e di una classe politica in grado di dare un futuro diverso alla città.

Un percorso urgente come dimostra la seduta della Commissione Parlamentare Antimafia e della Commissione Antimafia del Consiglio regionale del Lazio, svoltasi in questi giorni in convocazione congiunta ad Anzio, e a cui hanno partecipato, tra gli altri, le Autorità Competenti dei Comuni commissariati di Anzio e Nettuno.

Approfittiamo di questo faro acceso su questa ferita aperta sul nostro territorio per incontrarci e confrontarci con tutte le cittadine e i cittadini e avviare insieme un percorso partecipato rinascita all’insegna della legalità.

Vi aspettiamo, giovedì, 30 novembre, alle ore 18:00, a Nettuno presso la Galleria Lumaca.

Interverranno, tra gli altri, Giampiero Cioffedri, già presidente dell’Osservatorio Legalità e Sicurezza della Regione Lazio ed Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd del Lazio e Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali e Antimafia alla Pisana. Modera: Claudio Pelagallo, giornalista e direttore della testata In Libera Uscita.

16 novembre 2023

Carla Giardiello

Segretaria Partito Democratico

Circolo Enrico Berlinguer – Nettuno