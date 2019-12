Anzio, affidata Villa Imperiale all’associazione di volontariato A.E.Z.A per circa 28mila euro

Anzio, il comune ha affidato nuovamente il servizio di presidio, sorveglianza e guardiania della Villa Imperiale della Citta’ di Anzio all’associazione A.E.Z.A per il periodo dicembre 2019 – novembre 2021. La somma impiegata è di 27.300,00 escluso IVA. Nella determina firmata dalla Dirigente Angela Santaniello si legge:

“CHE l’Amministrazione comunale consapevole delle responsabilità che derivano dalle tradizioni e peculiarità storico-politiche e culturali della città, si impegna a tutelare e valorizzare il patrimonio storico, monumentale e archeologico della Città; CHE al fine di far fruire ad un maggior numero di persone questa preziosa eredità culturale, la quale rappresenta anche un’importante attrazione per il turismo della Città, si rendono necessarie azioni per preservare e tutelare il patrimonio archeologico; CHE il D.lgs. n. 117/2017, valorizza il volontariato associato con espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;