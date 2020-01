Anzio, “Bando Lido dei Pini” della spiaggia libera: Lettino e sdraio da 650 euro al mese

Anzio, è già online il listino prezzi per i 1500 mt di spiaggia lineare di Lido dei Pini, affidata in convenzione dal Comune ad un camping. A nulla sono serviti i pareri contrari di cittadini, ambientalisti, un’interrogazione parlamentare dell’On. Muroni e alcuni ricorsi al TAR. Il tratto di spiaggia in questione è in area Sic e occupato per una buona percentuale da Dune ricoperte da una pregevole vegetazione. La tempistica per la presentazione dei progetti e la scarsa divulgazione della gara, ha decisamente limitato le proposte. Difatti presentare un business plan con bagnini di salvataggio compresi di contratto di lavoro, macchinari per la pulizia della spiaggia e un inventario delle attrezzature, quali ombrelloni lettini e sdraio in 10 giorni, ha ristretto il cerchio delle domande. La procedura lampo, ha avuto un notevole clamore mediatico e nonostante sembrerebbe non esserci il parere definitivo da parte della Regione Lazio, così riferisce il vice Sindaco Danilo Fontana, da giugno 2020 sarà intanto possibile affittare lettini a 6 euro e ombrelloni a 5 o entrambi a seconda del numero a partire da un prezzo base di 650 euro al mese, con prenotazioni a partire da adesso.