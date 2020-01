Anzio, Il Pd ringrazia Borrometi che ha condannato la commemorazione dei Sindaci ai caduti fascisti

Il PD ringrazia il giornalista Borrometi per aver regalato alla città di Anzio un guizzo di dignità e speranza.Nell’ambito della cerimonia per l’assegnazione del premio della pace svoltasi ieri a Villa Sarsina alla presenza del Sindaco di Anzio, Il giornalista nel suo discorso, facendosi interprete del pensiero della stragrande maggioranza dei cittadini anziati che hanno a cuore i valori fondanti della nostra Costituzione, ha condannato senza indugio i sindaci di Anzio e Nettuno che con la fascia tricolore ogni anno vanno a rendere omaggio a chi in una delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese si schierò “dall’altra parte della storia”, dalla parte del nazifascismo, spargendo il sangue di chi combatteva contro la dittatura per regalarci la libertà di cui oggi tutti godiamo. La pietà umana è dovuta a tutte le morti, altra cosa sono le ragioni per cui si sacrifica la propria vita. Chi rappresenta le istituzioni non può e non deve prescindere da questa differenza. Partito Democratico Anzio