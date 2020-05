Anzio, albo pretorio: Revoche degli affidi per umido e verde e nuova nomina della Santaniello

La dirigente Angela Santaniello, dopo la revoca degli incarichi firmata dal Sindaco De Angelis in data 24 aprile, da qualche giorno è di nuovo fresca di nomina. Il 28 aprile, le sono stati attribuiti gli incarichi ad Interim dell’Area Amministrativa e del Datore di Lavoro della sicurezza. Nel frattempo sull’Albo Pretorio del comune di Anzio è stata pubblicata in data 28 aprile, la revoca firmata dalla Dott. Santaniello ad AnzioBiowaste per autotela e alla società Refecta, aggiudicataria del servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense EER 200108 e da potature e sfalci in sacchi di plastica.