Anzio, spiaggia libera Lido dei Pini: la regione autorizza passerelle, lettini, ombrelloni e parcheggio

Ad un anno di distanza, il camping di Lido dei Pini ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica per l’assegnazione in convenzione dei 1500 metri di spiaggia lineare tra il fosso di Cavallo Morto e lo stabilimento Galapagos. Il progetto presentato dal camping al vaglio degli uffici della Regione Lazio, ha avuto esito positivo. Il parcheggio richiesto e l’attrezzatura sull’arenile sono stati autorizzati, a patto che le dune vengano recintate, mentre nulla di fatto invece per la Bau Beach. Nel documento si legge:

“L’area deve limitarsi al piazzale già esistente, evitando di coinvolgere anche in fase di esercizio, con l’ausilio di una recinzione, le essenze arboree ed arbustive circostanti, vegetazione riconducibile all’Habitat 9340 e porzioni di habitat 2250*; Parere Favorevole alla realizzazione dell’arenile attrezzato tramite passerelle, depositi ombrelloni, torretta d’avvistamento, info point, blocco servizi igienici, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

– Le strutture devono essere rimosse a fine stagione balneare. La pulizia dell’arenile deve essere di tipo manuale. Entrambi gli interventi devono comunque rispettare tutti i Divieti elencati nella DGR 159/2016

Parere non favorevole per l’intervento denominato 3. “Realizzazione di una spiaggia attrezzata per cani”

Il presente parere viene rilasciato a norma dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m.i., prescinde da qualsiasi norma e materia diverse da quelle afferenti alle competenze assegnate all’Area Valutazione di incidenza e risorse forestali con la Determinazione regionale citata nelle premesse e non esime il proponente dall’acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla-osta e autorizzazioni prescritti ai sensi della normativa vigente sulle specifiche materie.”