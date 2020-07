Anzio, l’Udc incassa l’assessorato della Nolfi con Gabriella Di Fraia segretaria della Cafà

Anzio, l’Udc dopo estenuanti trattative, consigli disertati e comunicati stampa incassa l’assessorato all’istruzione di Laura Nolfi. La più votata della coalizione con oltre 700 voti è definitivamente fuori. Il sindaco Candido De Angelis ha premiato i due avversari Cafà e Palomba ex candidati contro di lui alle scorse amministrative. L’assessorato passa a Gabriella Di Fraia segretaria di Roberta Cafà. Uno scenario imbarazzante che ha creato più di qualche polemica nella cittadinanza che assiste da settimane ad una lotta senza quartiere per l’assegnazione delle poltrone. Anche a Nettuno nella segreteria del sindaco è stata fatta un assunzioni vicina all’Udc. Ad aggiudicarsi il posto per meriti Francesca Cervone capolista dell’Udc della coalizione di Alessandro Coppola. Nel frattempo si fanno insistenti le voci di passaggi della defenestrata Nolfi nel partito democratico.