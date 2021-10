Investimenti sostenibili: perché sono importanti

Oggi, più che mai, investire nella sostenibilità è diventato estremamente importante. Il dibattito sulle questioni ambientali, l’attenzione e la sensibilità su questo tema dal punto di vista economico e sociale, lo ha reso centrale in qualsiasi contesto, anche quello degli investimenti.

La situazione, infatti, è decisamente preoccupante, soprattutto in contesti abitativi ad alta concentrazione e nelle grandi metropoli dove il traffico delle automobili, i rifiuti urbani e la negligenza da parte degli enti aumenta drasticamente il rischio di soffrire queste patologie. Diventa quindi fondamentale ripensare a una città finalmente sostenibile mettendo in moto in tutti i livelli (istituzionali e imprenditoriali) un cambiamento che oggi più che mai risulta determinante, attraverso l’adozione di modelli e tecniche all’avanguardia per ridurre al minimo il nostro impatto ambientale e investire nella sostenibilità.

Cosa significa investire nella sostenibilità

Investire in modo sostenibile significa investire nel progresso, nella consapevolezza che le società che contribuiscono a risolvere i principali problemi del pianeta potrebbero essere quelle meglio posizionate per crescere. Significa individuare nuove modalità di fare business e imprimere slancio per incoraggiare sempre più persone a scegliere il futuro che stiamo lavorando per creare.

Spesso non si considera tutto questo, e si ricerca costantemente, spesso affannandosi, la soluzione migliore di investimento. Gli esperti considerano tutta una serie di aspetti e consigli, anche per fare investimenti molto corposi (ad esempio di 20.000 euro), ma la cosa più importante da sottolineare è il rispetto per il mondo circostante e l’ambiente, anche quando si sceglie di investire una cifra piuttosto considerevole.

I consigli per investire in modo sostenibile

L’economia mondiale ha tracciato una grande via percorribile da tutti e gli sforzi dei grandi player sono evidenti e sottolineano l’insito potenziale che la Green economy offre in termini di opportunità di investimento e crescita diffusa.

Il consiglio è innanzitutto quello di scegliere il progetto sostenibile più giusto per le proprie esigenze e sostenere aziende che credono fermamente nel benessere del pianeta. Ad esempio, nel caso di Ener2Crowd, guadagnerà ricevendo capitale investito ed interessi monitorando i propri progressi in qualsiasi momento tramite la dashboard, ma soprattutto questo importante contributo diminuirà le emissioni di CO2 ed aiuterà a combattere il cambiamento climatico.

Una sintesi di valori

Gli investimenti sostenibili e responsabili possono essere declinati secondo varie strategie, ognuna contraddistinta da specifici obiettivi e metodologia. Ciò che è importante ricordare è che l’Investimento Sostenibile e Responsabile mira a creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo.