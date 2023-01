Motori, auto: qual è la funzione dei dischi dei freni?

I freni rappresentano una delle parti più importanti di un veicolo, capaci di arrestare il mezzo in caso di emergenza o necessità in tempi brevi, così da evitare incidenti e danni a persone o cose.Proprio per il loro scopo si tratta di una componente molto complessa, formata da diverse altre parti, tra cui i dischi, uno dei pezzi principali, essenziali per il corretto funzionamento e la corretta efficacia del sistema frenante.

Nel corso degli anni, i dischi freni hanno subito numerose evoluzioni e miglioramenti, diventando sempre più efficienti e preformanti. In questo articolo esploreremo le diverse caratteristiche dei dischi freni, la loro importanza per la sicurezza dell’auto e come capire quando è arrivato il momento di procedere alla loro sostituzione.

La funzione dei dischi dei freni

La funzione principale dei dischi freni è quella di convertire l’energia cinetica del veicolo in calore, permettendo così all’auto di rallentare o fermarsi del tutto. Sono composti da un disco metallico rigido, che gira insieme alle ruote, e da un sistema di pinze freno, che comprime il disco in modo da generare attrito e rallentare la rotazione delle ruote. Quando si preme il pedale, la pressione esercitata sui freni attiva le pinze che stringono i dischi, generando così attrito.

I dischi sono importanti per la sicurezza del veicolo e del conducente perché sono la principale fonte di frenata di un mezzo.

Come e perché i dischi dei freni si deformano?

I dischi freni come abbiamo visto sono una parte soggetta a innumerevoli sollecitazioni, andando così incontro ad un elevato rischio di deformazione a causa dell’usura e dell’attrito generato durante il normale utilizzo dell’auto

Il calore che proviene dall’attrito tra i dischi e le pastiglie può causare una deformazione del disco, nota come “disco ondulato”, fattore che può compromettere la qualità della frenata e causare una maggiore usura delle pastiglie.

La deformazione può essere causata da una serie di fattori, come l’usura eccessiva dovuta all’utilizzo del veicolo per lunghe percorrenze o un uso intenso, come ad esempio le competizioni automobilistiche, il frenare bruscamente o in modo errato, o anche la mancanza di manutenzione regolare del sistema frenante.

Anche le condizioni di guida estreme, come la guida in ambienti di caldo eccessivo o su strade con molte curve, possono causare una maggiore usura dei dischi. In generale, è importante prestare attenzione ai segnali di avvertimento, come un rumore stridulo o una riduzione della potenza frenante, così da procedere alla sostituzione dei dischi in maniera preventiva.

Come si fa a sapere se i dischi dei freni sono deformati?

I dischi dei freni deformati possono essere riconosciuti attraverso alcuni segni evidenti, tra cui uno dei più comuni è un rumore stridulo emesso quando vengono utilizzati, e che può essere causato dalle vibrazioni generate dalla deformazione del disco.

Inoltre, una riduzione della potenza frenante può essere un segnale di dischi deformati, in quanto la deformazione può causare una diminuzione del contatto tra il disco e le pastiglie freno.

Anche un’usura anomala delle pastiglie freno può essere un segnale di dischi deformati e, in generale, risulta importante effettuare una revisione regolare del sistema frenante per rilevare eventuali segni di deformazione e sostituirli quando necessario.

Come si possono sostituire correttamente i miei dischi dei freni?

La sostituzione dei dischi freni è una procedura complessa che deve essere sempre effettuata da un meccanico professionista ma, se si vuole provare la sostituzione in autonomia è importante per prima cosa sollevare il veicolo, rimuovere le ruote e le pinze freno per accedere ai dischi.

In seguito si andranno a rimuovere i vecchi dischi per sostituirli con quelli nuovi, assicurandosi di posizionarli correttamente e fissarli saldamente.

Poi si procederà a reinstallare le pinze freno e verificare che tutto sia stato installato correttamente e che i dischi siano allineato nel modo giusto. Infine, bisognerà riposizionare le ruote e controllare che tutto funzioni correttamente.