Anzio. Le note del Chris Cappell College aprono la “Giornata del mare”

L’Orchestra e il Coro del Chris Cappell College hanno preso parte l’11 aprile alla “Giornata del mare e della cultura marinara”, evento che, promosso su tutto il territorio nazionale, vede coinvolti il Ministero dell’Istruzione e la Guardia Costiera, impegnati quest’anno a sviluppare tematiche legate ai cambiamenti climatici e alla

sostenibilità ambientale. Le celebrazioni, organizzate in collaborazione con la Regione Lazio,si sono svolte presso il Porto di Civitavecchia, coinvolgendo studenti provenienti dall’intero territorio regionale, con l’obiettivo di promuovere la cultura del mare intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Accompagnati dalla Dirigente Dr.ssa Daniela Pittiglio i giovani studenti del Liceo Musicale “Chris Cappell College” hanno aperto la mattinata culturale presso il terminal crociere “A.Vespucci”, proponendo un coinvolgente repertorio orchestrale sotto la direzione del Prof. Daniele Cristiano Iafrate, con la partecipazione dell’Ensemble di voci curato dal Prof. Michele Sacco. Il programma si è aperto con gli Inni istituzionali, il Canto degli Italiani e l’Inno europeo An die Freude, cui hanno fatto seguito l’emozionante Deborah’s Theme di Ennio Morricone e, come omaggio al mare, il commovente brano Angelita, legato alla storia ed alla città di Anzio ed adattato nella sua versione orchestrale dal M° C.D. Iafrate. Grandi applausi hanno salutato la performance orchestrale che ha visto coinvolti, insieme agli alunni del Chris Cappell College, i giovani studenti del Liceo Musicale di Civitavecchia, uniti dalla comune appartenenza al territorio costiero della nostra Regione