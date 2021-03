Bellezza e leggerezza, percorsi naturalistici yogici per tornare in forma

Camminare ci rende felici e leggeri. Ad Ogni passo gioia e benessere si fanno strada

Immergersi nella natura, respirare aria pura ed entrare a contatto con alberi e piante ha benefici eccellenti per il corpo e per la mente. Passo dopo passo, camminare è un potente mezzo per stare in forma. Natura e yoga ci fanno percepire la forza della Terra, aumentano l’energia vitale, ci rendono più forti e ci fanno ritrovare il contatto con noi stessi. Ascoltare il suono dei passi tra le foglie o il cinguettio degli uccelli, percepire il vento che ci accarezza la pelle, sentire il profumo dei fiori, sfiorare la corteccia di un albero, allena tutti i nostri sensi. Camminare nella natura e la quiete dello Yoga, riducono il turbinio di pensieri e placano la mente, tonificano il corpo, rallegrano lo spirito e sentimenti positivi emergono. Trascorrere momenti rilassanti in compagnia, conoscere nuove persone e luoghi diversi, ricaricarsi energeticamente e fisicamente, condividere esperienze ed emozioni, sono l’elisir di lunga vita.

L’Associazione Cara Energy, da sempre attenta al benessere dei soci, organizza dei trek adatti a tutti. Attraverso brevi sessioni di Yoga e camminate nella natura con semplici percorsi, ritroveremo leggerezza, serenità e lucidità.

