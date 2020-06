Nettuno. Fuoriuscita di liquido maleodorante in via dei Latini, in pieno centro cittadino

Quella che vedete nella foto è la fuoriuscita di liquido maleodorante, che i cittadini ci hanno segnalato in via dei Latini una traversa tra via Santa maria e Via Napoli in pieno centro cittadino, come si può bene vedere è impossibile per chi passa nella strada non calpestare il liquido, probabilmente di fogna. Questo preoccupa molti i residenti, soprattutto in un periodo, come quello attuale con il coronavirus, che se presente nelle acqua di scarico potrebbe essere inalato da chi percorre via dei Latini. Chi dovrebbe intervenire? di sicuro Acqualatina, sempre puntuale quando si tratta di bollette, di sicuro il Comune per quanto di competenza. Si spera in un intervento rapido per riparare il guasto.