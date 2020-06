Nettuno. Radici, asfalto sconnesso e pericoloso in via Visca, il Comune che fa?

Sembra impossibile, ma quello che vedete nelle foto è su un tratto di via Visca, in una zona centralissima della città. Dove fino allo scorso anno c’erano degli alberi di pino. Abbattuti poi per evitare il pericolo di caduta. Ma sono rimaste le radici e l’asfalto sollevato dove sopra vi si parcheggiano le macchine. Una pavimentazione sconnessa che, a parte la brutta immagine che regala al paese che si dice turistico, rappresenta un pericolo che chi cammina su quel tratto di strada, soprattutto per le persone anziane. Quello che è incredibile che al Comune di Nettuno nessuno abbia pensato a rifare l’asfalto eliminando il pericolo e la bruttura che esso rappresenta. Ci saranno sicuramente delle difficoltà ad amministrare la città, ma non sembra si tratti di un’opera tanto difficile da realizzare.