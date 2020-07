Anzio, ultimato in nottata il nuovo manto stradale lungo Via Roma pianificato dall’Amministrazione De Angelis. Ad Anzio sono stati ultimati questa notte, per evitare di creare disagi al traffico veicolare, i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale lungo Via Roma, nel tratto che costeggia la pineta, compreso tra la rotatoria e Via Aldobrandini.

“Ringraziamo l’Astral per la positiva collaborazione, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – nelle prossime daremo seguito all’intervento di manutenzione straordinaria con la nuova segnaletica orizzontale”.