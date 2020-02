Lettera. Stefano Tocci: mai tanta attenzione sulla Palestra di Santa Barbara

Riceviamo e pubblichiamo.

“Anche Nettuno ha il suo caso di Coronavirus ; isolato il ceppo; si chiama Palestra di Santa Barbara.

La solerte opposizione amministrativa ha segnalato il caso ; la maggioranza ha trovato la soluzione( finalmente qualcuno ha a cuore lo sport).

Mai ci fu una tale attenzione per la cosa pubblica, mai un così grande accanimento che ha cementato ben 6 consiglieri comunali.

Alle condivisibili dichiarazioni del Sindaco Coppola , vanno aggiunte alcune precisazioni per evitare che si butti via acqua sporca e bambinello.

– chi in questo momento occupa la palestra ( in proroga) paga alle casse comunali 30.000 euro annui e mantiene viva la struttura.

– fa fare attività sportiva a centinaia di atleti ed associazioni del territorio;

– ha avuto un affidamento ed ora è in regime di proroga;

– parteciperà alla prossima gara nella speranza che il capitolato sia “umano”.

Le gare precedenti sono andate deserte perché il canone(30.000 euro annui) andava a sommarsi alla messa a norma(120.000 ), alla guardianeria, alle pulizie, all’energia; il tutto per un totale, primo anno , di oltre 170.000 euro.

Nel frattempo la procedura concorsuale era stata affidata alla Società Ieopa che avrebbe preteso 9.000 euro dall’aggiudicatario.

Ecco il ceppo del Coronavirus cittadino ; ecco dove le attenzioni andavano rivolte.

Le stesse attenzioni che non hanno evidenziato che i due più importanti impianti (calcio e baseball) sono ridotti a prati a dir poco incolti. La stessa fine avrebbe fatto la palestra di Santa Barbara.

Stesse attenzioni che andavano rivolte ad un impianto( ex bocciodromo) , dato in concessione per 12 anni a 90 euro mese con modifica di destinazione d’uso.

Bene ha fatto il Sindaco e la squadra ad intervenire; bene farà l’opposizione a considerare tutti gli elementi di questa vicenda.

Il paziente va curato e non è cosa bella sentire che l’intervento è riuscito ma il paziente è morto.

Aiutate a tener viva una struttura che altrimenti morira’. L’ennesima struttura. Nettuno non lo merita”.

Stefano Tocci