Nettuno avrà il suo teatro. Al via raccolta firme anche per una biblioteca

riceviamo e pubblichiamo

Finalmente è stato approvato in Giunta il progetto definitivo per il recupero e il completamento del teatro Comunale di Nettuno, struttura abbandonata e lasciata al

degrado da molti anni.

Questo ci riempie di grande soddisfazione, essendoci impegnati con il nostro

Comitato Civico Democrazia Nettuno nella raccolta di tantissime firme, consegnate

al nostro Sindaco, Alessandro Coppola per sollecitare l’Amministrazione Comunale

di Nettuno a prendere atto della necessità di un teatro nella nostra città, purtroppo

carente di luoghi di aggregazione che ne possano favorire la crescita culturale.

Pertanto siamo grati al sindaco Alessandro Coppola e a tutta la sua Amministrazione

per la sensibilità dimostrata nella soluzione del problema teatro e per l’attenzione

verso le istanze cittadine.

Grati altresì a tutti i tecnici del Comune che hanno sbloccato una procedura

burocratica che si protraeva da 10 anni.

Sempre attento alle necessità del territorio, il Comitato Civico Democrazia Nettuno

ha avviato un’altra istanza civica con raccolta firme per l’istituzione a Nettuno di una

biblioteca Comunale, che insieme al teatro già in itinere, costituirebbe un grande

passo in avanti per la cultura della città.

Siamo sempre più convinti che il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei cittadini

per le varie esigenze del nostro territorio sia il modo migliore per mettere in

connessione l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza di cui è rappresentativa.

Per il Comitato Democrazia Nettuno – Italia Viva

Stefania Mariola

Giuliana Di Mico