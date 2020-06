Anzio. Le mamme scrivono al Sindaco in difesa della Nolfi

Il nostro è un dovere di elettore di Anzio….

Ciò che sta succedendo è da consderarsi fuori luogo e senza fondamento.

Noi mamme di Anzio o che comunque rappresentiamo la maggior parte di esse abbiamo vissuto questisette anni al fianco di un settore importantissimo che coinvolge i nostri amati figli. Abbiamo conosciuto il confronto con le amministrazioni solo dasette annia questa parte,perchè qualcuno che tiene a cuore noi e i nostri bambini ci ha coinvolto e permesso di esprimerei nostri pensieri . Questo qualcuno è una donna , una donna mamma che ci ha sempre messo la faccia; il suo nome è Laura Nolfi, l’ unica che ha avuto la capacità di interloquire con noi, in maniera democratica e comprensibile. Ricordiamo diversi episodi che ci hanno fatto apprezzare Laura per quello che è non per il ruolo che ricopre. Anni fa, nell’ aula magna della scuola Virgilio, abbiamo scoperto una donna vera , una donna che con il pancione ha subito gli attacchi di noi genitori su temi importanti e sensibili. Lei ha ascoltato, si è presa gli insulti e ha dato prova di quanto vale cercando di risolvere problemi che noi lamentavamo. Potremmo scrivere un infinità di ricordi che ci hanno portato a scrivere questo documento, noi gruppo di mamme che senza colori ci scheriamo contro questo sistema fatto solo di convenienza e interesse, ci schieriamo perchè vogliamo tutelare non Laura la politica ma Laura la donna che ci trasmette la fiducia, ci trasmette la voglia di partecipare alla vita pubblica e che ci permettere di esprimere i nostri pensieri,proggetti e possibili soluzioni da mettere a disposizione della nostra comunità. Sig.Sindaco, ascolti cioche noi mamme vogliamo trasmettere, noi non parliamo di politica, noi vogliamo che ciòche costruito questa donna continui. Ci sentiamo rappresentate solo da Laura Nolfi, in ogni nostro singolo problema. E’ sua responsabilità e suo dovere caro sindaco ascoltarci, di aiutarci e di far si che continueremo ad essere rappresentate da Laura Nolfi. Saremo pronte a manifestare tutti i giorni sotto villa Sarsina; Lei deve comprendere, ma crediamoche in cuor suo lo sa,di quello che sta perdendo e di quello che ci sta privando. Non siame preparate a questi generi di documenti, ma guardi in fondo al nostro cuore, se chiediamo questo è perchè sentiamo il bisogno.

IN FEDE

alcune mamme di anzio