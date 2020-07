Caro Sindaco, a Nettuno manca un’area verde per i bambini, il giardino del porto sarebbe l’ideale

A lettera aperta inviata al Sindaco Coppola e pubblicata su fb

“Buongiorno Sindaco,

sono una mamma Romana, cresciuta a Nettuno, in quanto mia nonna paterna era Nettunese.

Amo Nettuno, e come me, tutta la mia numerosa famiglia, tanto che mi trasferisco qui, facendovi base, per oltre 3 mesi l’anno, visto il buon collegamento con Roma dove il mio lavoro ha sede.

Orbene, a Nettuno centro, manca un’area verde, non credo di svelarLe una novità.

I bambini non hanno un posto dove giocare, se non gli arenili. Potrà vedere, se vorrà, che molte mamme (tra cui io) sono costrette a frequentare la piazza antistante la Chiesa di San Giovanni, perche’ e’ l’unico spazio fruibile per i bimbi, in ombra nelle ore pomeridiane.

Invece, c’e’ il giardino del Porto, sottostante ai bastioni, che nelle ore del pomeriggio è in ombra, e che potrebbe tornare ad essere un’area verde per grandi e piccini.

Un tempo era un giardino rigoglioso e ben curato.

Ora e’ pieno di spazzatura, secco, polveroso e del tutto trascurato.

Tale degrado peraltro, non e’ un bel biglietto da visita per l’area portuale, che dovrebbe costituire il motore dell’economia Nettunese.

Che ci vorrebbe a sistemare quella piccola area?! Non piu’ di 3 ore di lavoro per iniziare e successivamente una manutenzione da nulla.

Perche’ i suoi piccoli concittadini ed i bambini che a Nettuno trascorrono l’estate, non possono godere d’uno spazio verde al centro della Sua bella città?!

Ci pensi, caro Sindaco, e riporti alla dignità un’area che sta sotto il suo naso.

Cari saluti .

Maria Cristina Pulcinelli