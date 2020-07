Capo D’Anzio. Niente danni a yacht ormeggiato al Porto di Anzio

Vicenda yacht al Porto di Anzio, le precisazioni della Capo d’Anzio sulla vicenda dello yacht ormeggiato al Porto: “Anzio eccellenza nel Lazio per l’accoglienza dei diportisti”

Il Comandante dell’imbarcazione ormeggiata presso il Marina di Capo d’Anzio non ha presentato alcuna segnalazione di danni a bordo, anzi ha formulato i più vivi ringraziamenti tramite il Pilota del Porto, Simone Mazza, per l’ottima accoglienza e la bella permanenza nella Città di Anzio”. A parlare è l’amministratore delegato del Marina di Capo d’Anzio, Antonio Bufalari, che interviene sulla notizia pubblicata su alcune testate di informazione relativa a presunti danni ad uno yacht da parte di una banda di giovani. “In passato ci sono stati riferiti episodi di schiamazzi e disturbo del riposo dei diportisti ormeggiati con le proprie imbarcazioni presso le banchine portuali – spiega l’avvocato Bufalari -, ma con riguardo alla notizia pubblicata sui media locali su danni avvenuti lo scorso week end, nessuna segnalazione è giunta presso i nostri uffici. Vorrei precisare che lo yacht in questione aveva prenotato per una sola notte e non è stato dunque costretto a partire prima come erroneamente pubblicato. Anzi, come anzidetto, il Comandante ci ha fatto pervenire i suoi personali ringraziamenti per l’accoglienza ed il servizio ricevuti ed ha confermato agli ormeggiatori la volontà di tornare presto nel porto neroniano. Grazie alla collaborazione e disponibilità delle Forze dell’Ordine, del Comune di Anzio e degli Uffici della Polizia Locale, possiamo affermare che non ci sono, in generale, problemi legati alla sicurezza dei nostri ospiti e delle loro imbarcazioni. ln queste settimane il porto è pieno di vita e la Città di Anzio si conferma un’eccellenza nel Lazio per l’accoglienza dei diportisti. Detto ciò un richiamo alla responsabilità di tutti, per far sì che i propri comportamenti e la propria voglia di “far festa” durante le serate estive non comporti un disagio per gli altri. Dobbiamo tutti lavorare insieme ed in sinergia, affinché si possa affermare e confermare che Anzio resta una meta turistica ambita e accogliente per i turisti, anche diportisti