Anzio. Buccolini: Consiglio Comunale, il Re non si smentisce mai

“Evidenziare le gravi e storiche situazioni d’illegalità in determinati quartieri, per “alleggerire” la pressione dell’opinione pubblica, sull’inciviltà che crea la Movida nel Centro Storico in questa calda estate del 2020. Questa, la tecnica utilizzata, dal politico “navigato ed esperto”, mettere in risalto un problema più grande per sminuire quello che è considerato erroneamente più piccolo (tanto dal 31 agosto il tutto si risolve da solo, vero caro RE?). Inoltre, dispiace vedere il solito atteggiamento ostico verso la consigliera Lina Giannino, il Re non perde mai occasione per “aggredire” verbalmente dall’alto della sua autorità, e sempre e solo in consiglio comunale, mai un confronto politico pacato e sereno. E’ questo l’unico modo che il RE ha per rispondere alle critiche sui social? Non si propongono soluzioni alle problematiche quotidiane reali, ma si aggredisce, cadendo anche sul personale, per sminuire ed evitare le inefficienze segnalate quotidianamente dalla cittadinanza? Dispiace sempre vedere e sentire certe parole, dispiace non assistere mai ad un confronto civile, all’ultimo si ricade sempre in alzate di voce e insulti velati da “rievocazioni storiche” personali. Peccato non dare ascolto, o per lo meno prendere in considerazione, l’ordine del giorno sulla sicurezza proposto dalla Consigliera Lina Giannino. Peccato dire, “siamo in ritardo di qualche mese”, per il perfezionamento e l’efficienza dell’ufficio anagrafe. Peccato dire, “abbiamo fatto il concorso, siamo in ritardo di qualche mese”, ma presto la Polizia Locale avrà altre unità. Sorpresa infinita invece per le ferie improvvise di una dirigente, che dalle parole del Sindaco, ha comunicato le stesse all’amministrazione comunale, 24 ore prima di metterle in atto. Strano, molto strano. Nel mondo reale, le ferie vanno concordate in largo anticipo, parte le decide il datore di lavoro, parte il collaboratore… Poi, i fatti reali di Palazzo, forse saranno altri, resta il fatto che queste ferie, che il RE segnala come se fossero un dispetto da parte dell’interessata verso l’amministrazione e la cittadinanza, forse per altri, possono essere interpretate, come una difesa e una tutela personale, per delle decisioni non ritenute serie e affidabili per la città… (tutta la stima possibile alla Dirigente Angela Santaniello in risposta alle dure parole del Sindaco). Le considerazioni da fare sarebbero tante, su tutte le argomentazioni proposte nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale, e altre anche se non programmate. Per esempio, si poteva fare qualche “approfondimento” sul nuovo cambio di vertice nella Capo d’Anzio, e si poteva “approfondire” e “conoscere meglio” l’evolvere del nuovo Assessorato alla Pubblica Istruzione. Ottimo, invece il “fuori programma” con l’assegnazione delle targhe agli eroi Antonio Ponticelli, Edoardo Magliozzi ed Ettore Gagliardi. Meno buono le dure parole rivolte ad alcune testate giornalistiche locali, definite inaffidabili e non professionali. La città rimane, come al solito, sommersa da tante parole, ma di poche risposte tangibili nell’immediato”.

Movimento I❤️Anzio… Giorgio Buccolini.