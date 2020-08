Nettuno.Turni serali della Polizia Locale facciamo chiarezza, il comunicato di CSA E UGL

“Al fine di chiarire ogni dubbio sulla mancata presenza della polizia locale in questo weekend di Ferragosto e per le prossime settimane, teniamo a precisare che ormai prassi consolidata e possiamo dire da decenni, nel mese di marzo/aprile viene predisposta ed approvata la delibera di giunta con il piano di lavoro che va ad istituire il terzo turno 18-24 o 19-01 per gli operatori della Polizia locale, per garantire ai cittadini e ai turisti una presenza sul territorio anche nelle ore serali e notturne, sollevando le altre forze di polizia da interventi sulla viabilità, rilievo incidenti stradali, ordinanze sindacali. Istituzione del terzo turno che è sempre stata garantita, tutto grazie alla rinuncia delle ferie nel periodo luglio-agosto. Quest’anno nonostante il piano sia stato presentato a fine maggio dall’assessore Roda al quale vanno comunque un grazie per l’attenzione dimostrata, nessuno sì e poi prodigato (probabilmente a causa del ritiro delle deleghe) a portato in Giunta, eppure quest’anno proprio a causa del covid-19 pensavamo fosse necessaria, inizio della Fase 3, la nostra presenza in strada nelle sere d’estate e per le verifiche sugli assembramenti, delle norme anti covid-19 parte delle attività commerciali, le occupazioni di suolo pubblico, in gli eventi che da sempre hanno contraddistinto l’estate Nettunese. soltanto il 10 di agosto veniva deliberato dalla giunta uno stanziamento per il lavoro straordinario pari a €8.500, non prevedeva l’istituzione di un turno aggiuntivo, ma rientro dalle 21 alle 0,1, dopo aver effetuato il turno della mattina. Ribadiamo che il 10 di agosto nessuno di noi pensava più al servizio serale, tanto è vero che sono state approvate ferie e riposi, e che i servizi già predisposti per la settimana di Ferragosto prevedono il solo turno 8-14. E non vogliamo che passi il pensiero che da parte nostra non ci sia senso di attaccamento al dovere e lo abbiamo dimostrato quando il sindaco (All’ultimo momento) è venuto a chiedere personale per il servizio di capodanno. Qualcuno ha lasciato la famiglia a casa, annullato quanto già programmato e si è presentato al lavoro,in attesa di essere pagato. Inutile rimarcare il fatto che una città a vocazione turistica debba programmare per tempo la stagione estiva, e così come si programmano spettacoli, si deve programmare la gestione delle risorse umane, quest’anno probabilmente sfuggita.

CSA ospol Massimo De Marco

UGL Alessandro Garofalo