Nettuno Progetto Comune: sulla notte bianca il Prefetto boccia la Giunta Coppola

L’ Alt della Prefettura

Alla fine anche il Prefetto di Roma boccia e blocca la giunta Coppola per manifesta incapacità amministrativa.

La Prefettura quindi corregge le ordinanze di Coppola e le deliberazioni della sua Giunta per mancanza di garanzie della sicurezza, pericolosità per la salute pubblica e contrarietà alle indicazioni di legge oltre che al buon senso, prescrizioni e precauzioni valide per tutti i comuni della provincia.

Un fatto politico e amministrativo grave è significativo sottaciuto volutamente e fatto passare come “spirito di collaborazione” tra istituzioni: è un “ordine” Coppola!?!

Chiaro che il sindaco, ‘commissariato ad acta’ per la notte bianca, non si rende conto del contenuto comunicati che firma.

La notte bianca quindi, tanto sbandierata dall’assessorato alla propaganda come svolta commerciale della stagione per le attività nettunesi, non sarà altro che un prolungamento dell’orario di apertura di alcune attività dall’una alle tre di mattina. Punto.

Non solo una bocciatura amministrativa ma anche tecnica e delle scelte della politica locale che governa una Città così importante e grande. La falsa propaganda, la mistificazione della realtà e le bugie non passano più, non riescono a prendersi ancora gioco delle persone, figuriamoci di un tavolo tecnico-operativo provinciale sull’ordine e la sicurezza pubblica. Il gioco delle tre carte non inganna più: Coppola, Mauro e la comunicazione di palazzo volevano far intendere al Prefetto e alle autorità provinciali che 5 vigili rimediati solo ieri per la notte del 14 Agosto, magari fino all’una, avrebbero potuto controllare e vigilare le spiagge aperte fino a mattina e affollate di ragazzi dal confine di Anzio fino a Cretarossa.

Ecco allora che se a Nettuno possono fare e annunciare di tutto e di più, illudendo, confondendo e prendendo in giro i cittadini, davanti ad autorità superiori emerge e si arresta tutta l’incompetenza tecnico-amministrativa e la cecità politica di questa maggioranza.

Sulle dimissioni a metà di Roda, sulla falsa propaganda, sulle esternazioni di assessori e consiglieri di maggioranza stendiamo un velo pietoso, non meritano neanche di essere commentati. Unica cosa che vogliamo dire ai nettunesi è che questa amministrazione è chiaramente e realmente dannosa e pericolosa per la Città.

I consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini