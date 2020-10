Nettuno, Lettera: Scempio, tagliati i platani del Parcheggione

“Mi chiedo che motivo c’era di compiere questo scempio? Erano malati? Spero abbiate un’autorizzazione degli enti preposti perché se così non fosse procederemo per vie legali. Dappertutto si aumenta il verde verticale mentre a Nettuno si abbattono gli alberi. Questi Platani stonavano forse col progetto del nuovo parcheggio? A chi non piacevano queste essenze? Chi sono i responsabili di tutto ciò? E menomale che l’assessore all’ambiente si definisce “contadino”! Si piantano i fiori e si tagliano gli alberi? Assessore batta un colpo”.

Valerio Marchione