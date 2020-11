Nettuno Progetto Comune: La media-politica nettunese

“Siamo lieti che la nostra pagina Facebook “Nettuno Progetto Comune” sia molto seguita dagli assessori della Giunta Coppola e dagli addetti alla comunicazione istituzionale del Comune di Nettuno e del Sindaco stesso.

Tuttavia ci chiediamo se questa è la loro prima preoccupazione anziché trovare soluzioni, proposte ed iniziative per la città come vorrebbe il loro ruolo di governo locale.

Negli ultimi giorni prima Dell’Uomo ed oggi Alessandro Mauro replicano istituzionalmente a due nostri “semplici” post informativi e propositivi sul piano dell’azione amministrativa a sostegno di cittadini e categorie.

Tale rincorsa avviene, ormai sistematicamente, per ogni argomento che trattiamo pubblicamente, sia per approfondimenti da fonti e siti istituzionali, sia per le nostre informazioni alla cittadinanza.

Una considerazione è doverosa: evidente la mancanza di conoscenza tecnico-giuridica da parte degli assessori che corrono a commentare, con chiare finalità politiche, “semplici post su un social” trascurando il loro lavoro quotidiano necessario per la città.

Siamo, inoltre, costretti a rispondere alle ovvietà del comunicato istituzionale del vicesindaco Mauro rispetto all’uso libero ed individuale dei cittadini delle aree pubbliche verdi per le attività motorie:

‘Vicesindaco, noi siamo andati oltre proponendo un utilizzo regolamentato da parte delle società o associazioni sportive che tuteli tutti evitando abusi, conflittualità ed assembramenti.’ Comprendiamo il mancato ragionamento visto che da quando governa la maggioranza Coppola a Nettuno ogni regolamento e legge sembrano essere stati abrogati.

In ultimo siamo curiosi di comprendere cosa c’è sotto il tentativo, da parte dei gestori della comunicazione istituzionale, di voler ad ogni costo personalizzare esclusivamente nel Consigliere Mancini

l’attività amministrativa e propositiva del gruppo consiliare Nettuno Progetto Comune.

E’ un’ossessione o una precisa strategia politica?

Pensiamo che le priorità della Giunta comunale di Nettuno in questo momento dovrebbero essere altre ed anche urgenti e non certo la “ la guerra allo scomodo” Consigliere Mancini.

I consiglieri comunali

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini