Anzio. Capolei partecipa all’iniziativa ‘Vincere per Gabriele’

“Gabriele Turetta è uno straordinario ragazzo che merita di essere sostenuto in questo momento difficile, sono molto contento di essere presente quest’oggi allo Sporting Club di Anzio per manifestare di persona la mia vicinanza a lui e alla sua famiglia. Porterò la vicenda di Gabriele anche in Consiglio regionale per cercare di fornire un aiuto concreto, e per coinvolgere le istituzioni regionali. Intanto ringrazio lo Sporting Club di Anzio e Paola Ligalupo per la bella iniziativa. Anzio e Nettuno si sono già mobilitate per aiutare Gabriele, lo hanno fatto quest’oggi, e continueranno a farlo in futuro. Aiutiamo Gabriele”.

Lo dichiara il Consigliere regionale Fabio Capolei a margine dell’incontro benefico ‘Vincere per Gabriele’ tenutosi questo pomeriggio ad Anzio. L’iniziativa è stata promossa dal centro sportivo Sporting Club di Anzio in collaborazione con la società Lupatelli Tennis Academy. Oltre al Consigliere Capolei, era presente l’assessore allo Sport del Comune di Anzio Massimiliano Millaci.

Durante l’incontro è stata donata al ragazzo una maglia di Bruno Conti, ex calciatore della Roma, oggi dirigente del club. La maglia, firmata da tutti i calciatori della Roma, è stata ritirata da mamma Milena Baraschi.

Gabriele nel 2019 è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, a causa del quale ha trascorso oltre un anno all’ospedale Gemelli di Roma, fino al rientro a casa nel settembre 2020. Nei prossimi giorni partirà per la Slovacchia dove riprenderà le cure.

Fabio Capolei – Consigliere Regionale del Lazio

Gruppo consiliare Energie per l’Italia