Rigenerare computer da donare a chi ne ha bisogno, contro la povertá educativa

Device4All contro la povertá educativa

Rilanciamo l’appello dei nostri amici di InformaticiSenzaFrontiere APS (gruppo di Roma) con i quali collaboriamo per i loro progetti.

Sostanzialmente si stanno cercando volontari per rigenerare più computer da donare a chi ne ha bisogno.

Il progetto si propone di raccogliere computer usati, rigenerarli e donarli a chi avendone bisogno non ha i mezzi per procurarsene uno nuovo. Per questo scopo ci rivolgiamo ad aziende, banche, negozi, cittadini, istituzioni pubbliche che intendano donare computer funzionanti non più utilizzati.

I computer, desktop e laptop, anche se con qualche anno sono spesso ancora validi e con un po’ di lavoro e qualche ricambio (un disco SSD, un po’ di memoria, …) diventano strumenti idonei per lo smart working o la didattica a distanza. In questo modo si limita anche la quantità di rifiuti che altrimenti andrebbe in discarica, con grande vantaggio per l’economia circolare e green.

Se hai qualche competenza di Hardware e Software e un po’ di tempo da dedicare agli altri, unisciti a noi in questa attività. Sono sufficienti poche ore alla settimana.

Se ti vuoi proporre o avere più informazioni, per il territorio di Roma scrivi a:

maurizio.sapienza@informaticisenzafrontiere.org

per il territorio di Anzio e Nettuno scrivi a: circolo_legambiente@yahoo.it