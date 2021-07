Nettuno. La Cisl: basta accuse ai dipendenti comunali

COMUNICATO STAMPA

La CISL FP Roma Capitale Rieti ha appreso con stupore dagli organi di stampa quanto dichiarato recentemente da alcuni esponenti politici del Comune di Nettuno in Consiglio Comunale, che avrebbero posto generiche accuse nei confronti dei dipendenti comunali di Nettuno in particolare del settore della Polizia Locale.

Come sindacato non abbiamo, e non lo faremo mai, difeso chi non svolge il proprio lavoro in maniera corretta e soprattutto chi viola le norme civili, penali ed amministrative del nostro Paese.

Pertanto, gli esponenti politici che avrebbero dichiarato ciò, soprattutto per il ruolo istituzionale ricoperto, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti nelle sedi giudiziarie competenti

Non bisogna mai generalizzare e buttare discredito sui lavoratori alimentando ancora di più la mancanza di fiducia nel dipendente pubblico, soprattutto quando si tratta di lavoratori che indossano una divisa, che in questi ultimi tempi sono costantemente bersagliati da episodi di violenza, come quello accaduto proprio pochi giorni fa da un agente della Polizia Locale del comune limitrofo di Anzio “colpevole” per non aver fatto passare un veicolo in una strada chiusa per un intervento dei Vigili del Fuoco.

Esistono gli strumenti per denunciare eventuali comportamenti illeciti e questi devono essere giustamente utilizzati.

I dipendenti pubblici, compresi quelli del Comune di Nettuno e soprattutto quelli del settore della Polizia Locale, in questi mesi di pandemia non si sono mai tirati indietro ai loro doveri mettendo a rischio anche la loro salute in quei servizi dove l’erogazione dei servizi avviene direttamente con il pubblico in front office, continuando, a svolgere il loro lavoro, incessantemente e con abnegazione, anche per far rispettare le norme sulla limitazione del contagio da COVID-19, come nel caso della Polizia Locale, meritando, a nostro giudizio, non solo un plauso ma anche un encomio da parte del Sindaco.

Aizzare la folla è un rischio molto pericoloso, soprattutto per chi dovrebbe conoscere molto bene la suscettibilità delle persone, ancora di più in questo periodo nel quale sono aumentate le aggressioni verbali e fisiche nei confronti dei lavoratori pubblici, proprio a causa dei messaggi populistici.

Esprimiamo piena solidarietà a tutti i lavoratori del Comune di Nettuno ed in particolare a quelli della Polizia Locale che sarebbero stati coinvolti in giudizi che non riterremo pertinenti e giustificati fino a quando non saranno suffragati dai fatti e dall’eventuale lavoro della magistratura.net