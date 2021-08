Anzio. Lettera: cumuli di rifiuti sotto casa in via Varese

Buongiorno,

siamo tutti a conoscenza della emergenza rifiuti che ci sta tormentando in questi giorni le cui conseguenze stanno ricadendo purtroppo pesantemente su buona parte della cittadinanza di Anzio.

Nonostante la maggior parte di noi residenti si stia adoperando per tenersi in casa i rifiuti indifferenziati e non aggravare la situazione, abbiamo da giorni cumuli enormi di rifiuti sotto casa, che aumentano esponenzialmente e vengono sparsi sulla strada, richiamando topi ed altri animali, ed il cui odore fetido sale alle nostre finestre. Evidentemente la fine di via Varese, a ridosso dei binari del treno, è stata scambiata da tante persone di passaggio e turisti occasionali per una discarica a cielo aperto. E’ una situazione molto pericolosa per la salute di noi residenti, assolutamente insostenibile e indegna di una società civile, non riusciamo a respirare e a tenere le finestre aperte, e men che meno a transitare in quelle vicinanze. Chiediamo alle Autorità competenti che, valutata l’assoluta ed improrogabile emergenza sanitaria, dispongano immediatamente la rimozione questi rifiuti e il ripristino della pulizia, dell’abitabilità e della sicurezza sanitaria di questa strada, aiuto!!!

Paola Sarto