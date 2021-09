Anzio. Coordinamento #Slot Mob: ignorato il regolamento proposto sul gioco d’azzardo

“Le associazioni che aderiscono al Coordinamento organizzativo #Slot Mob sul territorio di Anzio e Nettuno, per iniziative e manifestazioni legate ad attività

volontarie di sensibilizzazione ed informazione sui rischi del gioco d’azzardo,

culminate nell’evento Slotmob#219 svolto ad Anzio in Piazza Pia, intendono

continuare a tenere aggiornata la cittadinanza, che è stata sempre presente e numerosa durante ogni occasione di sensibilizzazione e promozione sociale che è stato realizzata dal 2017 ad oggi.

Diversi, infatti, sono stati gli eventi realizzati che hanno visto la partecipazione sia di esperti che di cittadini interessati e preoccupati per il dilagare del fenomeno sul territorio. In ogni iniziativa, sia pubblica che presso alcuni istituti scolastici del

territorio, gli esperti hanno operato una vera e propria opera di prevenzione primaria, informando accuratamente sui rischi sanitari e sociali del gioco d’azzardo e mostrando l’urgenza di disciplinare il fenomeno del gioco legale a fronte

dell’aumentare degli esercizi in cui è possibile praticare l’azzardo. I cittadini, impauriti dai fenomeni di usura, indebitamento e sovraindebitamento connessi al gioco d’azzardo, hanno messo in evidenza la necessità di tutelare le fasce a rischio della popolazione, in particolare giovani ed anziani, regolamentando gli orari di apertura delle sale slot e le distanze di queste ultime dai luoghi ritenuti sensibili (scuole, centri di aggregazione sociale, ecc.)

Pertanto, le associazioni hanno cominciato una vera e propria opera di dialogo

costruttivo con l’amministrazione comunale e quindi hanno protocollato anche una proposta di regolamento comunale in materia di disciplina del gioco d’azzardo, mediante pec, in data 15 giugno 2020.

Nonostante un iniziale interesse da parte degli organi competenti, purtroppo

l’amministrazione comunale nel suo complesso, ad oggi, non ha manifestato né

l’attenzione adeguata, né la considerazione opportuna rispetto alla proposta di

regolamento. Infatti quest’ultimo non è stato approvato, né le associazioni sono state informate circa eventuali passaggi burocratici propedeutici alla sua eventuale

approvazione.

Nonostante le associazioni siano fortemente dispiaciute per come l’amministrazione stia ignorando il fenomeno, confidano che il dialogo possa riprendere e, quindi, continueranno ad avere un atteggiamento propositivo, ma vigile, costruttivo, ma assertivo, poiché per via della crisi economica susseguente all’emergenza sanitaria da covid-19, stanno aumentando le quote di popolazione interessate da questo grave e rischioso fenomeno psicosociale.

Pertanto, compatibilmente con l’emergenza sanitaria da covid-19, nel prossimo autunno le associazioni realizzeranno nuovi eventi di sensibilizzazione ed informazione e con l’occasione, oltre a presentare alla cittadinanza il regolamento protocollato, promuoveranno il gioco come attività libera, creativa e spontanea non

per demonizzare l’azzardo, ma per presentare alternative possibili.

Il Coordinamento Organizzativo SlotMob di Anzio-Nettuno:

RETI DI GIUSTIZIA-Il SOCIALE CONTRO LE MAFIE

MOVIMENTO DEI FOCOLARI

AZIONE CATTOLICA DI ALBANO-PARROCCHIA SANT’ANTONIO ABATE DI

FALASCHE

C.N.G.E.I. SEZIONE SCOUT DI ANZIO-NETTUNO APS

GRUPPO SCOUT A.G.E.S.C.I. ANZIO-NETTUNO 1