Anzio. L’Associazione “La Teca” festeggia venti anni dalla nascita

“Nell’ottobre del 2001 nasceva ad Anzio,l’Associazione Culturale La Teca e con lei AUTOREvolmente ,rassegna di incontri con gli scrittori italiani,con due appuntamenti: uno a primavera presso il Virgilio e uno d’estate…in posti sempre diversi. Cosi ogni anno arrivavano ad Anzio diversi personaggi: Luciano De Crescenzo,Giulio Andreotti,Franca Valeri, Dacia Maraini, Alberto Bevilacqua, Valerio Massimo Manfredi ….insomma piu’ di 50 scrittori di prestigio. E questo fino al 2006.Intanto nasceva l’interesse per la Storia del posto, e dopo aver iniziato a confrontarsi con Shakespeare (IN VIAGGIO COL BARDO ad Anzio Parco Archeologico, a Nettuno Forte Sangallo, a Pomezia Castello di Pratica di Mare e a Ardea Museo Manzu’), La Teca diventava anche Editore pubblicando libri scritti dagli alunni di alcune classi medie del territorio e soprattutto iniziando la collaborazione con Guglielmo Natalini, divulgatore della Storia locale. Nascono così CALIGOLA , L’IMPERATORE FOLLE CHE VOLEVA LA LUNA e CORIOLANO, PERCHE’ ANZIO NON CONQUISTO’ ROMA, due libri che diventano due spettacoli teatrali di successo.

Nel 2012 l’Associazione organizza una manifestazione di due giorni per festeggiare i 2000 anni della nascita di Caligola. Nasce per l’occasione la lettura recitata del PROCESSO A NERONE, scritto da Augias e Polchi. Così parte anche la Rassegna ANZIO E L’IMPERO, dapprima nel Parco Archeologico e negli ultimi anni presso il Parco del Vallo Latino Volsco. Questi due splendidi siti archeologici ospitano produzioni teatrali di chiaro successo: PROCESSIAMO NERONE, PROCESSO A CALIGOLA, CESARE, NERONE:L’INTERVISTA IMPOSSIBILE, CORIOLANO e CALIGOLA (sono ancora vivo). Importante negli ultimi anni la fiducia delle amministrazioni locali e soprattutto di quelle di Anzio.

Di queste e di tante altre manifestazioni parleremo sabato 23 ottobre 2021, dalle 20,30 presso L’Abbraccio di Lavinio, dove festeggeremo i 20 anni dalla nascita. Sarà una serata particolare dove i collaboratori de La Teca si esibiranno cantando, danzando, recitando….e gli amici e sostenitori parteciperanno assaggiando proposte culinarie vegetariane e sorseggiando bibite varie. Per avere ulteriori informazioni e per prenotarsi occorre telefonare al 3477372366 o all’Abbraccio (3312224344).

Vi aspettiamo per stare insieme, per ricordare o conoscere le attività già svolte e soprattutto per essere i primi a sapere le nuove proposte”.