Anzio. Buccolini: “Estorsioni, non abbassiamo la testa”

COMUNICATO STAMPA

“Estorsioni, non abbassiamo la testa”.

Leggiamo, in alcune testate giornalistiche locali, di probabili ed eventuali scorribande di clan anche nella nostra Anzio e nella vicina Nettuno, di richieste estorsive indegne di un paese civile e di fronte alle quali nessuno di noi deve abbassare la testa. L’invito ai commercianti e agli imprenditori tutti, è quello di denunciare immediatamente ogni richiesta ritenuta illecita, fatta da chi vive con l’estorsione e vuole farlo alle nostre spalle.

Le forze dell’ordine ad Anzio hanno dimostrato, anche in passato, di tutelare i cittadini onesti e scoprire chi compie atti criminali. Non dobbiamo avere paura, a maggior ragione non deve averne la politica cittadina che invece in molti casi continua ad alzare le spalle, a girarsi dall’altra parte, a dire che qui la criminalità non esiste o se c’è non la riguarda.

E’ ora di dire basta e di gridare con forza che ad Anzio non c’è posto per chi vive nell’illecito, con il ricatto, per chi vuole impaurire, terrorizzare, chi già lotta per sopravvivere ogni giorno.

Giorgio Buccolini – Movimento Io❤️Anzio®