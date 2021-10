Anzio. Attivo lo sportello per l’aiuto alla compilazione delle domande per i bonus sociali comunali

Comunicato CURA Rete sociale Anzio – Nettuno

Il Comune di Anzio ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per la concessione di bonus economici per le emergenze sociali aggravate dalla pandemia.

“L’erogazione del buono spesa sarà pari a 300,00 euro per un nucleo familiare monoparentale, con l’aggiunta di 100,00 euro per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 600,00 euro. L’importo erogato sarà incrementato di ulteriori 100,00 euro, per ogni figlio minorenne in condizione di disabilità certificata ai sensi della legge 104/92.”

Come già accaduto per i precedenti bonus, ci siamo resi conto del fatto che non sempre questi riescono ad intercettare i destinatari, molto spesso perché banalmente non tutti dispongono degli strumenti tecnologici necessari alla compilazione e l’invio delle domande. A questo proposito abbiamo deciso di riattivare lo sportello di supporto per l’individuazione dei requisiti, la compilazione della modulistica e l’identificazione delle modalità di invio delle richieste per i bonus. Lo “sportello” sarà attivo presso la sede di ApA, in Via di Valle Schioia 125, dalle ore 18 alle ore 20 mercoledì 3 novembre.

Chi volesse contattarci per info o può scrivere alla mail curaretesociale@gmail.com

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio38_sovvenzioni-e-vantaggi-economici_0_131767_48_1.html?fbclid=IwAR3CgK7DXLuD_9xmXjVZsIGZceLU6Bf8sS1rmUv9pi65fAsaMYWeVcK101Y