Anzio. Progetto compostaggio domestico a Lido dei Pini

Comunicato Comitato per la.difesa del territorio

Mercoledi 15 dicembre 2021 si è riunito il gruppo promotore del progetto compostaggio domestico, presso il Consorzio Lido dei Pini (Anzio – Roma) .

Gli enti promotori del progetto sono il Consorzio Lido dei Pini ed il Comi.di.te – comitato per la difesa del territorio (Anzio).

Tre anni fa il comune di Anzio aveva fornito alcune decine di compostiere al Consorzio Lido dei Pini, per una iniziativa pilota; ma l’avvicendarsi di assessori e dirigenti all’ufficio ambiente del comune

di Anzio non aveva consentito il proseguimento dell’iniziativa.

Il consiglio comunale di Anzio ha approvato nel frattempo un regolamento per l’albo dei compostatori; mancano ancora le determine attuative dell’ufficio tributi , al fine di applicare lo

sconto TARI previsto per chi pratica il compostaggio domestico.

Nel corso del 2022 si partirà da un piccolo gruppo di promotori del compostaggio domestico, per poi allargare gradualmente la platea dei praticanti, prima nel Consorzio Lido dei Pini, poi a tutta Anzio .

Al fine di incentivare il compostaggio domestico , occorre ricordare ai cittadini che, praticandolo, si evita il conferimento plurisettimanale del proprio materiale organico a bordo strada .

E’ sufficiente un piccolo giardino; il tempo per seguire il compostaggio è veramente minimo. Quando il comune di Anzio applicherà lo sconto TARI ai compostatori, si avrà anche un beneficio economico (riduzione della TARI), derivante dal mancato conferimento della FORSU (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) al comune.

Si ricorda altresì che nella compostiera si possono tranquillamente conferire gli sfalci erbosi, che nel giro di pochi giorni si riducono fortemente in volume e conferiscono la giusta umidità al compost. Le potature piccole, opportunamente trattate con biotrituratore (o tritate in altro modo), possono essere anch’esse conferite nella compostiera, mentre le potature più grandi, opportunamente essiccate e tagliate, sono un ottimo combustibile per accendere stufe e caminetti.

Nel periodo gennaio – aprile 2022 i promotori-compostatori avvieranno le prime compostiere e si scambieranno le esperienze.

Entro il mese di aprile 2022 verrà convocata un’ assemblea rivolta a tutti i consorziati, al fine di

coinvolgerne il massimo numero possibile. La primavera è il momento migliore per diffondere il compostaggio domestico, specialmente a Lido dei Pini, in quanto molti consorziati residenti a Roma preparano la loro casa per le vacanze estive e le temperature esterne più miti favoriscono il

processo di compostaggio.

La Regione Lazio fornirà da inizio 2022 incentivi economici per il compostaggio domestico, ma

questi dovranno essere richiesti dal comune di Anzio. Si invitano l’assessore all’ambiente, il

dirigente ed il personale dell’ufficio ambiente ad attivarsi in tal senso.

Nel corso della riunione odierna si è ricordato quanto il compostaggio domestico abbia forti

valenze culturali, in quanto stimola tutti noi a conoscere meglio la natura e l’economia circolare; in

natura tutto si trasforma: lombrichi, insetti e batteri provvedono a trasformare i rifiuti organici in

un altro materiale che concima piante e giardini.

Si ricorda inoltre che la FORSU corrisponde a circa un terzo del totale dei rifiuti urbani.

Normalmente, passata la prima fase di avviamento, l’impegno per il compostaggio domestico è assai limitato; basta rivoltare settimanalmente il materiale presente nella compostiera, per conferire il giusto arieggiamento, che impedisce la formazione di cattivi odori. Gli sfalci erbosi

conferiscono la giusta umidità (al fine di agevolare la digestione aerobica dei batteri); in caso di mancanza di sfalci erbosi basta conferire poca acqua.

Successivamente, compatibilmente con i risultati ottenuti e la collaborazione del comune di Anzio, il progetto verrà esteso al tutto il territorio comunale.

Marco Mandelli, portavoce del Comitato per la difesa del territorio, Anzio