Anzio. Lettera. Luminarie di Natale ancora accese dopo un mese, uno spreco inaccettabile

Un cittadino di Anzio segnala lo spreco delle luminarie di Natale che dopo quasi un mese continuano a restare accese

Gent.imo direttore,

Da giorni mi sto chiedendo se sono solo io che noto le luminarie natalizie ancora accese, in tempi normali sarebbe considerato uno spreco di energia inutile, ma oggi in piena crisi energetica ed economica mi sembra una cosa assurda e inaccettabile. Forse la mia opinione sembra insensata però, in questo appiattimento delle notizie sul nostro territorio quello che segnalo mi sembra degno di considerazione. Grazie per l’attenzione e buon giornata.

Maurizio Lo Piparo