Nettuno. Il parco Palatucci declassato a punto verde per concedere un “chiosco”

Cominicato di Nettuno Progetto Comune

“Palatucci” declassato a punto verde

per concedere un “chiosco”…

Altro schiaffo alla Città dell’amministrazione Coppola che riduce a punto verde l’unico grande parco pubblico al centro di Nettuno al fine di dare una concessione per un chiosco ristoro, un’attività commerciale.

Ennesima privatizzazione senza senso, senza una visione progettuale complessa per il futuro dell’area verde.

Non siamo contrari all’iniziativa economica ne’ alla partecipazione di privati alla gestione della cosa pubblica con reciproci vantaggi, ma non condividiamo l’improvvisazione di soluzioni parziali senza una prospettiva di progettazione amministrativa futura solo per concedere qualcosa a qualcuno, per permettere a qualcuno di fare ”politica”. La loro “politica. Basta rendite di posizione sulla pelle dei cittadini”.