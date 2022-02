Visalli Pd: Grazie alla Regione e alla Asl Roma 6 il punto nascita di Anzio resta aperto

Il punto nascita dell’ospedale “Riuniti” di Anzio resta aperto. Lo ha deciso la Regione Lazio, concedendo una deroga ai parametri necessari per tenere in funzione il reparto. “Molti hanno parlato, mentre c’è chi ha agito – dice il segretario del Pd di Anzio, Luigi Visalli – l’impegno della Regione e della Asl a trovare la soluzione si è concretizzato con la deroga, ringraziamo chi ha lavorato a questa soluzione senza clamori e oggi ci consente di tenere aperto un servizio importantissimo per il territorio”

Comunicato Pd Anzio