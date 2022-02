Aprilia. Sabato 5, sit-in a piazza Roma per sostenere la popolazione di Sacida-Campoverde

Riceviamo e pubblichiamo

L’associazione Aprilia Libera invita associazioni, comitati e cittadini a partecipare al sit-in ad aprilia in piazza roma sabato 5 marzo ore 14:00-18:00 per sostenere la popolazione di Sacida Campoverde che denuncia, inascoltata, l’insalubre stato di progressivo abbandono, degrado, malessere in cui da oltre 10 anni questa amministrazione, indifferente, li ha relegati, lasciando il quartiere senza servizi primari e consentendo l’espansione di siti industriali senza vigilare sulla salute dei residenti, con la prospettiva di un ulteriore mega-impianto di produzione e raffinazione di rifiuti per combustibile, per un totale di 900.000 tonnellate annue “trattate” e di circa 1 milone e 800 mila tonnellate “movimentate” tra le abitazioni.

Si lancera’ anche una petizione, per ottenere i servizi primari (acqua, fogne, strade) promessi a sacida dal 2010 e nemmeno ipotizzati tra gli interventi previsti con i fondi del pnrr.

cordiali saluti ass. Aprilia libera