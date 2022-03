Nettuno. L’associazione benefica Santa Maria Goretti abilitata alla partecipazione del programma “Religious Turism Conferences”

L’associazione benefica Santa Maria Goretti di Nettuno, è stata accreditata dalla World Academy come Ente abilitato alla partecipazione del programma “Religious Turism Conferences” in cui si confronteranno, in giro per il mondo, le maggiori realtà culturali e turistiche della promozione religiosa, durante il triennio 2022/2024.

“È un buon punto di partenza – ha commentato il Presidente Roberto Porcari – per presentare la nostra città in una nuova veste di ospitalità. I primi appuntamenti in Italia saranno a Venezia nel mese di aprile e a Roma nella prima decade di Maggio dove discuteremo di Turismo religioso e Diversità Culturali.

In un momento di crisi globale dovuta soprattutto al problema epidemiologico ed ora anche alla guerra alle porte dell’Europa, dobbiamo saper cogliere l’opportunità per ridisegnare il turismo con maggiore attenzione a sostenibilità, autenticità, riscoperta del locale, che per Nettuno in primis è la nostra Santa. Dobbiamo iniziare a lavorare su un progetto di economia circolare orientata al rispetto delle tradizioni che garantisce anche una migliore redistribuzione della ricchezza, spesso concentrata nelle mani dei conglomerati turistici.”