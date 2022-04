Nettuno. Rifiuti abbandonati in via Gavignano. La segnalazione di un cittadino

Le foto che ci ha inviato un nostro lettore, mostrano lo stato di degrado in cui versa via Gavignano la traversa che unisce via dei Frati con via Campoleone. Sui lati della strada, i soliti incivili, buttano rifiuti di ogni genere, anche il fosso è pieno di buste e cassette di plastica. Una situazione che, unita alla scarsa manutenzione delle cunette stradali, da parte degli organi competenti, contribuisce all’inquinamento ambientale di questa periferia di Nettuno.