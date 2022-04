Rilascio Cie, servizio torna a regime. Niente più liste d’attesa ad Anzio

Rilascio Carta di Identità Elettronica. Il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis: “Superate tutte le problematiche, servizio immediato per i casi urgenti. Uffici impegnati per riuscire anche ad espletare a vista le procedure della C.I.E.”

“Le problematiche riguardanti il rilascio della Carta di Identità Elettronica, strumento fondamentale per accedere a numerosi servizi, sono state superate, con l’azzeramento delle lunghe liste d’attesa, appuntamenti entro il mese e con l’importante servizio assicurato nell’immediato nei casi urgenti. Come Amministrazione, insieme agli Uffici preposti, che ringrazio per l’impegno profuso, stiamo lavorando per raggiungere l’obiettivo, quando possibile, di espletare a vista la procedura per il rilascio della Carta di Identità Elettronica”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento ai servizi comunali dell’Ente per la cittadinanza. Dallo scorso 28 ottobre, inoltre, i certificati anagrafici della Città di Anzio, come il certificato di residenza o dello stato di famiglia, nell’ottica di semplificare i servizi per i cittadini, vengono rilasciati anche in quattordici tabaccherie convenzionate del territorio comunale.