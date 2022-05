Nettuno. “La Stella mare” ringrazia tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento dell’Approdo

A nome dell’Associazione “La Stella del Mare” desidero esprimere sinceri ringraziamenti a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento dell’Approdo che si è svolto nella nostra città domenica 8 maggio, di un evento che rimarrà a lungo nelle menti e nei cuori dei nettunesi; un evento condiviso e vissuto dai cittadini di Nettuno con profondo slancio e sincera emozione, una dichiarazione di unità, un sentire comune di amore verso la Madonna delle Grazie. E’ stato coinvolgente ed emozionante vedere migliaia di persone, lì sulla spiaggia, scrutare l’orizzonte in attesa di scorgere la piccola imbarcazione col suo prezioso carico dirigersi verso riva.

L’entusiasmo e la partecipazione di popolo registrata domenica scorsa ci ripagano delle fatiche e del sacrificio affrontati perchè, senza presunzione alcuna, si è trattato di un grande evento storico, un atto di devozione nei confronti della Madonna dei Nettunesi.

Ci sono comunque degli aspetti organizzativi da migliorare ed arricchire e siamo certi che, forti dell’esperienza acquisita e dell’aiuto e la partecipazione della città, riusciremo a conseguire validi obiettivi seguendo una linea costante che ci porti anche a rivalutare il patrimonio storico e culturale della nostra città.

La rappresentazione storica che ha fatto da spettacolare coreografia all’evento dell’approdo è stata resa possibile grazie alla professionalità, costanza e sacrificio di splendide persone che voglio qui ricordare e ringraziare, ad iniziare dal nostro direttore artistico Simone Massari, dal regista Mauro Paccariè, dalla nostra costumista prof.ssa Vannini Mariangela che, con la loro professionalità hanno saputo dirigere una grande macchina organizzativa; ringrazio con profondo affetto la Comunità dei Padri Passionisti ed in modo particolare il Rettore Padre Pasquale Gravante che ci hanno sostenuto nella realizzazione dell’evento; un grazie sincero va alla Confraternita Madonna delle Grazie di Nettuno ed alla Parrocchia San Giovanni per la loro preziosa collaborazione; gli Istituti scolastici Liceo Artistico PABLO PICASSO di Anzio, l’Istituto COLONNA GATTI di Nettuno, il Liceo – Sezione Musicale CHRIS CAPPEL di Anzio.

Voglio ancora esprimere sinceri e sentiti ringraziamenti: all’Amministrazione comunale di Nettuno, al Sindaco dott.Sandro Coppola che hanno patrocinato e contribuito al finanziamento dell’evento dell’Approdo, credendo nella validità del nostro progetto; alle autorità portuali di Anzio e Nettuno; al comandante dei Vigili ed alle locali forze dell’ordine; alla Questura ed alla Guardia di Finanza; ai Circoli PESCATORI DI NETTUNO, LA SCUOLA NAUTICA MAESTRALE, il CIRCOLO PESCATORI SPORTIVI DI NETTUNO, IL CIRCOLO MARE CRETAROSSA, l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIPORTISTI AERONAUTICA e l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIPORTISTI NETTUNESI IL DELFINO; ANTALIA Sailing, un fraterno ringraziamento va ai cari amici Colarossi Nicola e Tulli Renzo che con maestria hanno portato a spiaggiare l’imbarcazione messa a disposizione dal Cantiere Navale Marina di Nettuno di Pineschi Umberto nel luogo ove nel 1550 è avvenuto l’approdo; alla Marina di Nettuno S.p.A., al Circolo Nettuno Ycht club nella persona di Taveri Valerio per la fattiva collaborazione, al Circolo Sommozzatori TRIDENTE SUB di Nettuno; all’Associazione MEMORIE NETTUNESI, all’Associazione Gruppo Corale Città di Nettuno che hanno saputo dare solennità all’evento, al soprano Genny Bramato ed al di lei coniuge; all’Istituto Santa Lucia Filippini, alla Scuola Salvo d’Acquisto, alla Scuola Angelo Castellani per avere dato ospitalità ai gruppi delle città partecipanti all’evento; alle Antiche Fiorerie Imbiscuso; agli stabilimenti balneari SALUS e Le SIRENE. Ringrazio poi la Federazione Regionale delle Manifestazioni Storiche del Lazio, i gruppi storici delle città di Cave, Paliano, Priverno, Roccantica, Marino, Norma e Subiaco, unite nella Federazione Regionale delle Manifestazioni storiche del Lazio insieme alla Associazione La Stella del Mare, che ci hanno onorato della loro presenza.

Un grazie sentito va tutti gli associati, ai coordinatori dei gruppi, alle persone addette ai costumi, a tutto il Consiglio Direttivo dell’Associazione, persone tutte che instancabilmente hanno operato per la buona riuscita dell’evento; ringrazio infine tutti coloro che con il loro contributo hanno sostenuto l’Associazione La Stella del Mare nell’affrontare uno sforzo economico importante ed in particolare la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno, sempre in prima fila negli eventi culturali importanti, la Società CASA BIO S.R.L., la società DRIVE LINE SERVICE, il ristorante SOTTOSOPRA, l’Hotel ASTURA.

Il Presidente

Gianfranco Rabini