Anzio. Buccolini: Un marciapiede “politicamente esposto”???

Un marciapiede “politicamente esposto”???

Ci troviamo in Viale Tito Livio, da molto tempo residenti e frequentatori della zona, segnalano alla benemerita Amministrazione del Fare le condizioni pietose del marciapiede di “sinistra”. Perfettamente in ordine invece il marciapiede di “destra”, un marciapiede che offre un servizio eccellente ai tanti nuovi residenti di quel tratto di strada.

Il viale unisce la zona di Santa Teresa con il Quartiere Europa, chi vuole percorrere a piedi questo lungo tratto pedonale per andare al mercato, a scuola, al Commissariato di Polizia, al Centro dell’Impiego, al Palazzetto dello Sport “Giulio Rinaldi” o semplicemente per tornare a casa, di certo non avrà la possibilità di percorrere il marciapiede sommerso da una folta vegetazione, la stessa, che negli anni, ha oramai letteralmente distrutto la pavimentazione, rendendolo inutilizzabile in assoluto.

Tra le tante segnalazioni che ci giungono, per questo fine settimana abbiamo evidenziato questa, naturalmente dopo aver fatto sopraluogo e foto (08/10/2022). Ironicamente quindi, la parte “destra” è utilizzabile anche se non estremamente curata, la parte di “sinistra” invece è ridotta in macerie (flora a go go).

Forse la solita presa di posizione estrema del RE??? Dobbiamo tutti assolutamente andare a “destra”???

Ci auguriamo che l’eventuale arrivo di un Commissario Prefettizio risolva e porti benefici immediati come l’egregio lavoro svolto in questo ultimo periodo a Nettuno. Un cordiale saluto al feudatario dell’ex “Perla del Tirreno”, ricordando che i cittadini non devono solo adempiere a doveri ed oneri comunali raddoppiati, forse hanno anche qualche diritto.

Giorgio Buccolini