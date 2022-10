Anzio. Concluso lo “strabiliante” Erasmus dell’istituto Apicio Colonna Gatti

Si è appena conclusa la settimana del progetto europeo BESST per l’istituto Apicio Colonna Gatti. Studenti ed insegnanti provenienti dal Belgio, Polonia e Turchia hanno condiviso, con insegnanti e studenti dell’istituto, questa esperienza altamente formativa. Ricco ed intenso il calendario che l’Istituto ha proposto quale Paese ospitante. Due intense giornate a Roma dove hanno partecipato, presso Spazio Europa, al Festival della Diplomazia, per poi visitare il nuovissimo spazio interattivo dedicato allo scomparso David Sassoli. Visite guidate in lingua al Colosseo e Foro Romano e visita a Castel Sant’Angelo e San Pietro per proseguire in tutte le piazze monumentali della capitale. Non meno intenso ed impegnativo il programma a scuola che li ha visti impegnati nella parte formativa del progetto. Si sono alternati momenti di formazione ed informazione teorica della scuola e della città, dove gli studenti italiani sono stati al centro e li ha visti mettersi alla prova con la lingua inglese. Sono stati loro a presentare gli argomenti e a mostrare i materiali prodotti. La parte pratica li ha visti preparare ed impastare delle ottime pizze e pasta fresca fatta a mano. Momento speciale di condivisione, dove l’Istituto ha dimostrato le sue trasversalità e competenze. Docenti di materie pratiche ,assistenti di laboratori e tecnici hanno messo a disposizione le loro competenze creando così la squadra vincente. E per finire una bella giornata sportiva in spiaggia dove ,con la collaborazione dei docenti di scienze motorie si è organizzato un torneo di beach volley. Questi progetti europei sono grandi opportunità per gli studenti e per gli Istituti perché si vive a 360 gradi un’esperienza europea, inclusiva nella quale lo studente si sente cittadino europeo e sperimenta nuove attività insieme a coetanei giovani di altre nazioni.

I risultati positivi si sono consolidati anche grazie alla nuova dirigente scolastica Professoressa Renata Coppola che ha creduto e continuato il lavoro iniziato lo scorso anno scolastico supportando subito con entusiasmo e partecipazione a questo progetto Erasmus Plus.