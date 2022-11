PD Nettuno: Corsi e ricorsi storici, l’ennesima onta per Nettuno

“Il 21 novembre 2022 verrà ricordata come l’ennesima data triste per la nostra città, il governo Meloni ha deciso di sciogliere per la seconda volta l’amministrazione comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata, anche a seguito dell’operazione del febbraio scorso della Procura di Roma e della DDA.

I cittadini nel 2019 avevano riposto nuovamente la loro fiducia in un governo di centro destra, molti anni dopo i fatti del 2005, che avevano per la prima volta fatto sciogliere il Comune sempre per infiltrazioni.

Fiducia purtroppo mal riposta e ripagata con l’ennesima onta per una Città e un popolo sano e laborioso, che non merita una tale macchia, dopo tutto quello che è stato fatto per lavare la precedente.

Oggi siamo tristi per il nostro destino attuale, ma fiduciosi che sapremo risollevarci tutti insieme, come già fatto in passato. Noi come Partito Democratico lavoreremo per dare un progetto e un’idea di città diversi da quelli che ci hanno spinto nel baratro attuale”.

Il Partito Democratico

di NETTUNO